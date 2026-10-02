Embraer entrega 66 aeronaves no terceiro trimestre deste ano

A Embraer entregou 66 aeronaves no terceiro trimestre deste ano, renovando o recorde atingido no período imediatamente anterior, de 65, informou a empresa em comunicado ao mercado nesta sexta-feira (2). O desempenho foi impulsionado pela entrega de três aeronaves de uso militar. Após passar o segundo trimestre em branco, a categoria de defesa e segurança teve três entregas entre julho e setembro: dois caças A-29 Super Tucano para a Força Aérea do Paraguai, que estavam em atraso, e um cargueiro KC-390 Millennium para a Força Aérea do Uzbequistão.
As entregas de aeronaves comerciais também cresceram. Foram 22 no período, duas a mais que as 20 registradas tanto no trimestre anterior quanto no terceiro trimestre de 2025. A categoria de aviação executiva entregou 41 aeronaves entre julho e setembro, quatro a menos que as 45 reportadas entre abril e junho, mas estável em relação ao período homólogo do ano anterior.
No balanço anterior, referente ao segundo trimestre, a Embraer registrou crescimento anual de 25% no seu lucro líquido e uma carteira de pedidos recorde de US$ 34,5 bilhões (R$ 175,4 bilhões na cotação da época). Após divulgar os resultados, em agosto, a companhia aumentou sua projeção de margem Ebit ajustada, que representa a margem de lucro das operações antes do pagamento de juros e tributos. A projeção foi para a faixa entre 10% e 10,6%, acima da perspectiva anterior, de 8,7% a 9,3%.
As expectativas de entregas para aviação comercial e executiva e a projeção de receita ficaram inalteradas e permaneceram assim após o anúncio desta sexta-feira. A Embraer segue projetando entregar entre 80 e 85 aeronaves na aviação comercial e entre 160 e 170 aeronaves na executiva. O ponto médio das duas projeções indica crescimento anualizado de 6%. A companhia deve apresentar seu balanço financeiro do terceiro trimestre em 10 de novembro, segundo informações do site de relações com investidores.