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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 13:55

Indústria calçadista tende a buscar normalização em 2027, diz Abicalçados

Setor tem ampliado mercados na América Latina, embora valores ainda não compensem perdas nos EUA e Argentina

Setor tem ampliado mercados na América Latina, embora valores ainda não compensem perdas nos EUA e Argentina

Abicalçados/Divulgação/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
Após ser impactado pela pandemia e pelas sobretaxas aplicadas pelos Estados Unidos sobre produtos importados do Brasil, o setor coureiro-calçadista, que tem no Rio Grande do Sul um dos seus principais polos, finalmente ensaia uma recuperação. É o que projetou a Associação Brasileira das Indústrias e Comércio de Calçados (Abicalçados) nesta quarta-feira, durante a apresentação da análise de cenários do segundo semestre de 2026.

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