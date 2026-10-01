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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 15:26

TVs dizem que ação de Lula contra bets tem motivação eleitoral e pedem que STF suspenda proibição

Emissoras estão em busca de outros meios de faturamento para minimizar o prejuízo com a perda dos anúncios das casas de apostas

Emissoras estão em busca de outros meios de faturamento para minimizar o prejuízo com a perda dos anúncios das casas de apostas

ChatGPT/JC
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Agências
A Abert (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão) pediu, nesta quinta-feira (1º), que o STF (Supremo Tribunal Federal) suspenda a medida provisória do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que proibiu as apostas online. A ação argumenta que a decisão do governo teve cunho eleitoral e caráter expropriatório, por isso pede o adiamento do veto até que o assunto seja analisado pelo Congresso.
A petição, assinada pelo especialista em direito administrativo Gustavo Binenbojm, afirma que a iniciativa de Lula é inconstitucional devido ao seu impacto nas eleições. Segundo o texto, a postura do governo, anteriormente orientada pelo monitoramento e controle do setor, se alterou no curso da campanha.

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