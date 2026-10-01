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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 10:02

Pix por aproximação deixa de ter teto de R$ 500 a partir desta quinta

Em agosto, o sistema movimentou mais de R$ 3,73 trilhões e registrou cerca de 8,11 bilhões de transações

Em agosto, o sistema movimentou mais de R$ 3,73 trilhões e registrou cerca de 8,11 bilhões de transações

Agência Brasil
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Agências
O Pix por aproximação passa a ter novas regras a partir desta quinta-feira (1º). O Banco Central retirou o teto específico de R$ 500,00 por transação para a modalidade de pagamento. Com a mudança, o cliente poderá pedir ao banco o aumento ou a redução dos limites aplicados às operações, que continuarão sujeitos às regras de segurança de cada conta. A alteração foi estabelecida pela instrução normativa BCB número 746, publicada pelo Banco Central em junho.

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