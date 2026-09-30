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CapaEconomiaRelações Internacionais

Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 15:30

Após tarifas, ministros brasileiros criam grupo de trabalho com EUA para discutir acordo comercial

Reunião de negociação reuniu Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

Reunião de negociação reuniu Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Agências
Brasil e Estados Unidos acertaram, nesta quarta-feira (30), a criação de um novo grupo de trabalho para discutir um possível acordo comercial entre os dois países, após reunião em Milwaukee, em Wisconsin, à margem do encontro de ministros do Comércio do G20.
A reunião, que durou cerca de 40 minutos, reuniu os ministros brasileiros Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer.

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