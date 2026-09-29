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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 18:01

Funai pede mais esclarecimentos quanto a impactos do projeto da CMPC em comunidade Kaingang

Empresa quer construir planta de celulose em Barra do Ribeiro

Empresa quer construir planta de celulose em Barra do Ribeiro

CMPC/Divulgação/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
Uma das ações necessárias para concluir o processo de licenciamento ambiental da nova fábrica de celulose da CMPC em Barra do Ribeiro, é fazer o levantamento dos impactos que o complexo terá nas comunidades tradicionais. Dentro desse contexto, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) informa que a análise técnica do Estudo do Componente Indígena Kaingang, referente à iniciativa, foi concluída em setembro. Porém, a instituição pediu mais esclarecimentos e manifestações técnicas sobre o tema.

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