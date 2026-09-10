Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaLicenciamento

Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 18:21

Funai tem até o dia 24 para análise de impacto da fábrica da CMPC em comunidade Kaingang

Unidade de celulose deverá ser construída em Barra do Ribeiro

Unidade de celulose deverá ser construída em Barra do Ribeiro

CMPC/Divulgação/JC
Compartilhe:
Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
Conforme recente entrevista concedida ao Jornal do Comércio, o governador Eduardo Leite informou que a continuidade do processo de licenciamento ambiental da nova fábrica de celulose da CMPC, em Barra do Ribeiro, depende ainda de análise da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) sobre os impactos nas comunidades tradicionais que podem ser afetadas pelo complexo. Em nota, a Funai detalha que, quanto ao Componente Indígena Kaingang, a documentação complementar foi protocolada na instituição em 15 de agosto e a análise técnica está em andamento dentro do prazo regulamentar, com previsão de término até o dia 24 de setembro.

Notícias relacionadas