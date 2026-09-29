Shopee lança plataforma de exportação para pequenas e médias empresas do Brasil

A Shopee lançou nesta terça-feira (29) a sua plataforma de vendas internacionais, voltada a pequenas e médias empresas do Brasil. O serviço permite que os produtos de vendedores locais sejam ofertados e entregues para consumidores de Argentina e México.

Esse movimento da Shopee reforça a competição entre os grandes grupos de marketplaces que disputam o mercado brasileiro e dos países vizinhos.

Na primeira fase, o serviço da Shopee foi colocado em teste, atraindo 19 mil vendedores brasileiros, que fizeram anúncios de 1,4 milhão de itens no exterior. Agora, a plataforma está sendo expandida para um grupo mais amplo, com 150 mil vendedores brasileiros.

A Shopee afirmou que a iniciativa cria oportunidades para que pequenas e médias empresas participem do e-commerce na América Latina e aumentem a escala dos seus negócios.

Ao receber um pedido de países vizinhos, o lojista precisa apenas preparar o produto para a coleta. A Shopee se encarrega da coleta, do transporte internacional e da entrega final no endereço do comprador no país de destino. A companhia informou que também oferece suporte no desembaraço aduaneiro e no atendimento ao cliente. Segundo a Shopee, esses serviços não envolvem custo adicional para o lojista.

"A plataforma oferece às empresas uma maneira de aproveitar a presença online e a experiência que já desenvolveram para explorar o e-commerce regional. Isso torna o comércio internacional mais acessível para negócios em diferentes estágios de maturidade", afirmou Felipe Lima, diretor de desenvolvimento de negócios e operações de fulfillment da Shopee.

Ano passado, a Shopee firmou parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), que reúne iniciativas de capacitação, conteúdo estratégico e suporte técnico para empresas interessadas em se expandir para o exterior.

Lançada em 2015 em Singapura, a Shopee, tem no Brasil uma rede de 26 centros de distribuição e 200 hubs logísticos para atender as vendas dos seus mais de 3 milhões de vendedores brasileiros cadastrados, que hoje são responsáveis por 95% das transações da plataforma.