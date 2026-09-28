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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 17:52

Caixa retoma parte do atendimento nas agências após decisão do TST

Funcionários da Caixa estão parados desde 10 de setembro; principal impasse entre eles e o banco público é o plano de saúde

Funcionários da Caixa estão parados desde 10 de setembro; principal impasse entre eles e o banco público é o plano de saúde

SindBancários/Divulgação/JC
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Agências
As agências da Caixa Econômica Federal voltaram a funcionar de forma parcial nesta segunda-feira (28), após o TST (Tribunal Superior do Trabalho) determinar que os trabalhadores mantenham 60% do efetivo - presencial ou online- durante a greve nacional da categoria.
Os funcionários da Caixa estão parados desde 10 de setembro. O principal impasse entre eles e o banco público é o plano de saúde, que será reajustado e terá outras alterações. Sem acordo entre as partes, o caso foi levado a dissídio coletivo na Justiça. O julgamento será nesta terça (29).

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