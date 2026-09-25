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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 08:25

TST determina que trabalhadores da Caixa mantenham 60% do efetivo na greve

Os 60% do efetivo devem ser por agência, de forma presencial ou remota

Os 60% do efetivo devem ser por agência, de forma presencial ou remota

Folhapress/Reprodução/JC
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Agências
O ministro Maurício Godinho Delgado, do TST (Tribunal Superior do Trabalho), atendeu pedido liminar da Caixa Econômica Federal e determinou que os trabalhadores mantenham 60% do funcionamento dos serviços do banco durante a greve nacional da categoria.
A decisão foi dada na noite desta quinta-feira (24) na ação do dissídio coletivo, que será julgada na próxima terça (29). O ministro atendeu parte do pedido. A Caixa queria manutenção de 80% do efetivo, o que foi negado.

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