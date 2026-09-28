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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 17:08

TCU rejeita análise de solução consensual de Termelétrica Rio Grande

Pedido tinha sido encaminhado ao Tribunal pelo deputado federal Alexandre Lindenmeyer (PT)

Pedido tinha sido encaminhado ao Tribunal pelo deputado federal Alexandre Lindenmeyer (PT)

TCU/divulgação/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
O mês de setembro foi de maus presságios para o projeto da Termelétrica Rio Grande, complexo idealizado pela gaúcha Bolognesi e que, mais recentemente, o grupo espanhol Cobra manifestou interesse em adquirir. Além de a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ter decidido por manter uma multa de R$ 235,6 milhões por atraso no cronograma de implantação da usina, o Tribunal de Contas da União (TCU) não admitiu uma Solicitação de Solução Consensual para a questão.

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