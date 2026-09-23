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CapaEconomiaEnergia

Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 15:57

Termelétrica Rio Grande recebe nova negativa da Aneel

Órgão regulador estabeleceu multa de R$ 235,6 milhões por atraso em obra

Órgão regulador estabeleceu multa de R$ 235,6 milhões por atraso em obra

Aneel/divulgação/jc
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
Em julho deste ano, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) negou recurso da Termelétrica Rio Grande e da Bolognesi Energia (empresa vinculada ao empreendimento) quanto à penalidade em decorrência do descumprimento do cronograma de construção da usina e manteve uma multa estipulada em R$ 235,6 milhões. A Termelétrica Rio Grande entrou com um requerimento administrativo para tentar reverter a situação, mas, na sua reunião ordinária desta semana, novamente o órgão regulador do setor elétrico não acatou o pedido do empreendedor.

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