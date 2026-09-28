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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 16:12

Redata aguarda regras sobre energia e importação após sanção de Lula

Governos e empresas cobram clareza sobre fontes de energia e regras tributárias para data centers

Governos e empresas cobram clareza sobre fontes de energia e regras tributárias para data centers

AdobeStock/Divulgação/JC
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Agências
A definição de fontes de energia "de baixa emissão" e o modelo que será adotado para concessão do imposto de importação ainda são dúvidas na regulamentação do Redata, o programa de incentivo à instalação de data centers recém-sancionado pelo presidente Lula.
Após seis meses no Congresso, o Redata passou pelo Senado com alterações e ganhou a sanção do presidente em setembro, mas ainda não vigora porque depende de definições que apenas o governo federal pode dar.
Uma delas tem a ver com a emenda incluída de última hora que fez com que os benefícios do texto, antes restritos aos data centers com fontes de energia renováveis, também se aplicassem àqueles com "fontes de baixa emissão" de carbono.

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