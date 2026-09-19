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Publicada em 19 de Setembro de 2026 às 15:10

'Não vamos deixar que nossa energia seja usada para data center', diz Lula

Presidente afirma que empresas que vierem para o Brasil terão que construir as suas usinas para abastecer os seus centros

Presidente afirma que empresas que vierem para o Brasil terão que construir as suas usinas para abastecer os seus centros

Evaristo SA/AFP/JC
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Agências
O candidato à reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse, durante ato de campanha em Santa Catarina, que o programa de incentivo ao desenvolvimento de data centers, o Redata, deve atrair investimentos da ordem de R$ 500 bilhões.

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