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Publicada em 26 de Setembro de 2026 às 13:37

Febraban diz esperar melhora no ambiente de crédito com Desenrola 3.0

Programada foi anunciado pela União na última sexta, voltado à renegociação de dívidas em atraso

Programada foi anunciado pela União na última sexta, voltado à renegociação de dívidas em atraso

Imagem gerada por IA
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Agências
A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) recebeu de forma positiva o lançamento do Desenrola 3.0, anunciado pelo governo na última sexta-feira (25), voltado à renegociação de dívidas em atraso.
A federação afirma que acompanha e participa de iniciativas de renegociação de dívidas vencidas implementadas pelo governo federal. Segundo a entidade, são medidas emergenciais para atender públicos específicos em situações excepcionais de endividamento excessivo.

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