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Publicada em 26 de Setembro de 2026 às 12:44

Preços da picanha seguem em alta em Lula 3, mas sobem menos que no governo Bolsonaro

Picanha acumulou inflação de 7,8% de janeiro de 2023 a agosto de 2026

Picanha acumulou inflação de 7,8% de janeiro de 2023 a agosto de 2026

Frigorífico Zimmer/Dvulgação
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Agências
Os preços da picanha seguiram em alta para o consumidor no acumulado do terceiro governo Lula (PT), mas o ritmo de aumento ficou menor do que o observado no mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
É o que sinalizam dados do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) compilados pelo economista Fábio Romão, da consultoria 4intelligence.

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