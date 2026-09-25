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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 21:30

Banidas por Lula, bets prometem ir à Justiça contra fim da operação no País

Decisão coloca fim nas apostas online no Brasil, diz Lula

Decisão coloca fim nas apostas online no Brasil, diz Lula

ChatGPT/Reprodução/JC
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Agências
Logo após o anúncio da MP (Medida Provisória) assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a proibição para as casas de apostas atuarem no Brasil, entidades do setor se manifestaram contra o ato presidencial e prometeram recorrer à Justiça pelo retorno da atividade no País.
Em nota, a ANJL (Associação Nacional de Jogos e Loterias) afirmou que a medida tem apenas o objetivo de obter ganhos eleitorais na corrida para a Presidência da República.

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