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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 20:26

Lula lança Desenrola 3.0 com foco em dívidas em atraso há até quatro anos e meio

Programa vai adquirir e reestruturar dívidas de pessoas físicas visando conter o superendividamento

Programa vai adquirir e reestruturar dívidas de pessoas físicas visando conter o superendividamento

Imagem gerada por IA/Reprodução/JC
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou uma nova etapa do programa de renegociações de dívidas do governo nesta sexta-feira (25). Batizado de Desenrola 3.0, o programa vai adquirir e reestruturar dívidas de pessoas físicas visando conter o superendividamento.
As medidas foram anunciadas junto com o veto às bets no Brasil e poucos dias antes das eleições presidenciais. O público-alvo do Desenrola 3.0 são famílias com dívidas em atraso de 2 a 4,5 anos.

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