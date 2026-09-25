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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 19:43

ANP aplica R$ 700 milhões em multas por preços abusivos de combustíveis após início do conflito entre EUA e Irã

Agência comparou notas fiscais anteriores aos conflitos com preços após o início dos ataques dos EUA ao Irã

Agência comparou notas fiscais anteriores aos conflitos com preços após o início dos ataques dos EUA ao Irã

FABIOLA CORREA/JC
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Agências
A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) afirmou nesta sexta-feira (25) que já aplicou R$ 700 milhões em multas a distribuidoras de combustíveis por prática de preços abusivos de combustíveis após o início da guerra no Irã. Dentre elas, estão Vibra Energia e Raízen, duas das maiores do setor.
As empresas ainda podem recorrer. Desde o começo da ofensiva do governo para fiscalizar preços de combustíveis, empresas do setor acusam a ANP de distorcer dados em fiscalizações e reclamam de falta de sustentação jurídica para as penalidades.

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