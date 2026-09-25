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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 19:23

Mais de 57 mil endereços de bets ilegais já foram bloqueados pela Anatel em 2026

Só em setembro, já foram suspensos mais de 10.500 endereços

Só em setembro, já foram suspensos mais de 10.500 endereços

ChatGPT/Reprodução/JC
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Agências
Só em 2026, o Ministério da Fazenda já enviou à Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) pedidos para bloquear mais de 57 mil endereços online de bets consideradas ilegais.
Conforme os dados obtidos pela reportagem, foram 57.691 endereços suspensos desde janeiro. Só neste mês, que ainda não está fechado, foram 10.590, o maior volume da série mensal de suspensões já registradas.

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