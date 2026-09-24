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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 09:50

BC reduz para 1,8% previsão de crescimento do PIB neste ano e estima avanço de 1,4% em 2027

Para 2027, a projeção considera a manutenção dos juros em nível elevado no Brasil

Para 2027, a projeção considera a manutenção dos juros em nível elevado no Brasil

Ana Stobbe/Especial/JC
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Agências
O Banco Central prevê crescimento de 1,4% para o PIB (Produto Interno Bruto) em 2027, conforme relatório de política monetária divulgado nesta quinta-feira (24). Para este ano, reduziu para 1,8% a projeção de expansão da economia, ante 2% no documento de junho.
Além disso, a autoridade monetária não espera que a inflação atinja o centro da meta de 3% antes de março de 2029, último período considerado. Quando toma suas decisões hoje, o BC tem na mira o primeiro trimestre de 2028 — o chamado horizonte relevante da política monetária. Nessa margem de tempo, a expectativa de inflação é de 3,2%. A partir daí, até o primeiro trimestre de 2029, a estimativa da autarquia é de 3,1%.

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