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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 09:25

BC projeta IPCA de 0,65% em setembro e 0,29% em outubro de 2026

Projeções foram divulgadas no Relatório de Política Monetária (RPM) do terceiro trimestre

Projeções foram divulgadas no Relatório de Política Monetária (RPM) do terceiro trimestre

Antonio Cruz/Agência Brasil/JC
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Agências
O Banco Central espera que a inflação medida pelo IPCA some 0,65% em setembro, 0,29% em outubro, 0,41% em novembro e 0,68% em dezembro. As projeções foram divulgadas nesta quinta-feira (24) no Relatório de Política Monetária (RPM) do terceiro trimestre.

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