Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaGreve

Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 22:01

Com greve da Caixa no 13º dia sem acordo, saiba como pagar contas, liberar FGTS e financiar casa

Trabalhadores da Caixa, do Banco do Brasil e dos Correios iniciaram paralisações em 10 de setembro e apenas o BB chegou a acordo e encerrou o movimento

Trabalhadores da Caixa, do Banco do Brasil e dos Correios iniciaram paralisações em 10 de setembro e apenas o BB chegou a acordo e encerrou o movimento

Marcelo Camargo/Agência Brasil/JC
Compartilhe:
Agências
A Caixa Econômica Federal pretende resolver o conflito com os bancários para encerrar a greve nacional por meio de negociação - sem reabrir oficialmente a mesa com sindicalistas - e não deve levar o caso para a Justiça ao menos por ora, em dissídio coletivo no TST (Tribunal Superior do Trabalho), como havia anunciado no início. A possibilidade, no entanto, está em estudo.
Trabalhadores da Caixa, do Banco do Brasil e dos Correios iniciaram paralisações em 10 de setembro e apenas o BB chegou a acordo e encerrou o movimento. Na Caixa, a greve entra no 13º dia nesta quarta-feira (23). Nos Correios, o caso deve ser decidido pelo TST nesta quinta (24).
O impasse nos três casos é o plano de saúde. Com rombo, as empresas públicas propuseram mudanças de regras e cobranças que os empregados não aceitam. No caso da Caixa, o Ministério Público do Trabalho buscou o TST para tentar um acordo.

Notícias relacionadas