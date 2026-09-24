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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 10:00

Ypê e TixLog já preparam nova expansão no RS após aporte de R$ 161 milhões

Volume total de investimentos até 2027 irá, no mínimo, superar R$ 210 milhões

Volume total de investimentos até 2027 irá, no mínimo, superar R$ 210 milhões

Divulgação/Ecoparque Lourenço & Souza/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
Após anunciar um investimento de R$ 161 milhões para instalar sua primeira operação no Rio Grande do Sul, a Ypê e a TixLog, empresa de logística do grupo, já preparam uma nova expansão em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A segunda estrutura terá cerca de 10 mil metros quadrados e será construída ao lado do centro de distribuição recém-entregue no Ecoparque Lourenço & Souza.

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