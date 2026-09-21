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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 14:06

Ypê chega ao RS com investimento de R$ 161 milhões em centro de distribuição

Centro de distribuição está instalado em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre

Centro de distribuição está instalado em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre

Ypê/Divulgação/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
Marca consolidada no mercado brasileiro de higiene e limpeza, a Ypê chega ao Rio Grande do Sul com a inauguração de um centro de distribuição em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, em parceria com a Tix Log, pertencente ao Grupo Ypê e responsável pela operação logística no espaço. A estrutura fica localizada no Condomínio Logístico e Multissetorial Ecoparque Lourenço & Souza II e o investimento na nova operação é de R$ 161 milhões.

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