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CapaEconomiaComércio Exterior

Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 16:50

Quem são os principais parceiros comerciais do Brasil?

Lula discursou ontem na abertura da Assembleia Geral da ONU

Lula discursou ontem na abertura da Assembleia Geral da ONU

ANGELA WEISS/AFP/JC
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Marcus Meneghetti
A assembleia geral da Organização das Nações Unidas - cujos trabalhos foram abertos nesta terça-feira (22) com o discurso do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - costuma ocasionar encontros entre representantes de vários países. Em meio às tensões envolvendo as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump aos produtos brasileiros, havia expectativa de um encontro entre Lula e Trump para discutir o comércio entre os dois países.

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