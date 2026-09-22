Complexo de Longevidade de R$ 100 milhões será construído no Litoral Norte

Capão da Canoa, receberá um investimento de R$ 100 milhões para a construção do seu primeiro complexo de longevidade voltado ao público 60+ do Litoral Norte. O anúncio oficial do empreendimento, uma parceria entre a construtora Grupo Pessi e a operadora São Pietro Sênior, foi realizado durante o Health Meeting 2026.

Segundo os empreendedores, por trás do negócio, a proposta é pioneira no Brasil por reunir, em um mesmo espaço, duas modalidades distintas de moradia: o "senior living" e o "independent living". Na prática, o projeto será composto por duas torres de 14 andares, totalizando 199 apartamentos com áreas que variam de 27 a 110 metros quadrados. O bloco "senior" garantirá infraestrutura para moradores com maiores necessidades de cuidados, enquanto o bloco independente focará na conveniência, com os edifícios conectados entre si. O complexo funcionará com foco no bem-estar e na hotelaria de luxo, estando estrategicamente posicionado em frente a um hospital de alta complexidade.

"Independent living é para uma pessoa que já está numa faixa etária mais avançada, mas ainda está muito bem de saúde, procura socialização, procura sim um atendimento em saúde, mas pago sob demanda", destaca Daniel Giaccheri, sócio-fundador da São Pietro Sênior.

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Giaccheri também reforça como funcionará a estrutura do local."Você tem todo o lazer, toda a infraestrutura de um hotel cinco estrelas nesses empreendimentos com toda a assistência de saúde também através de uma equipe multidisciplinar".

A escolha de Capão da Canoa como sede se justifica pela rápida transição demográfica da região e pelo aumento da demanda por moradias assistidas. Alfredo Pessi, CEO do Grupo Pessi, avalia o perfil dos novos residentes.“A região tem uma população 60+ muito grande com muita necessidade desse tipo de serviço. Fizemos uma pesquisa em São Paulo que mostra que o Litoral Norte tem uma população gigantesca com esse perfil e ainda tem muita gente que está indo para lá com um grande poder aquisitivo", afirma o executivo.

O cronograma do projeto prevê o início das obras para abril do ano que vem, no primeiro semestre de 2027. A finalização e entrega das chaves ocorrerá em um prazo de 36 meses, com conclusão projetada para 2030, é deve gerar mais de 200 empregos diretos e indiretos para a região.

As unidades do complexo terão valores comercializados entre R$ 700 mil e R$ 2 milhões.