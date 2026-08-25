Porto Alegre,

Menu
CapaJornal CidadesHabitação

Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 18:25

Edifício para moradores 60+ é projetado para Xangri-Lá

Projeto será desenvolvido na praia de Atlântida, em parceria com a Unimed

Projeto será desenvolvido na praia de Atlântida, em parceria com a Unimed

ABF Developments/DIVULGAÇÃO/CIDADES
Compartilhe:
Jornal Cidades
A ABF Developments avança para uma nova etapa de expansão da plataforma Magno. O próximo projeto será desenvolvido na praia de Atlântida, em Xangri-Lá, em parceria com a Unimed. A ideia é levar ao Litoral Norte gaúcho o conceito de sênior living premium alinhado às transformações demográficas da região.
A ABF Developments avança para uma nova etapa de expansão da plataforma Magno. O próximo projeto será desenvolvido na praia de Atlântida, em Xangri-Lá, em parceria com a Unimed. A ideia é levar ao Litoral Norte gaúcho o conceito de sênior living premium alinhado às transformações demográficas da região.
A escolha acompanha o movimento crescente de moradores que passam a viver o ano inteiro no litoral, impulsionando a demanda por infraestrutura, saúde e moradia voltada à longevidade. O projeto reforça a estratégia de desenvolver empreendimentos em regiões com potencial de crescimento e alta demanda por soluções voltadas ao público sênior, consolidando sua plataforma de sênior living com visão de longo prazo.
Segundo o CEO da empresa, Eduardo Fonseca, as entregas e lançamentos da linha Magno representam a consolidação de um modelo desenvolvido para responder às mudanças demográficas de longo prazo. "O novo Magno Atlântida materializa nossa visão sobre o futuro da longevidade. É um empreendimentos que combina arquitetura, funcionalidade e bem-estar para atender uma geração que busca viver mais, com autonomia, convivência, qualidade de vida e conexão com a cidade ou a praia", conclui Fonseca.

Notícias relacionadas