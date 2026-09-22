Tarifa média da aviação sobe 14,5% enquanto preço do querosene cresce 31,8% em agosto, diz Anac

A tarifa real média das passagens aéreas no Brasil - considerando todas as rotas e empresas que operam no País - foi de R$ 776,87 por trecho, em agosto. Uma alta de 14,5% em relação ao mesmo período de 2025, em valores atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Já o preço do querosene de aviação (QAV) no mesmo período teve alta de 31,8% e alcançou R$ 4,98/litro.
Em relação à 2024, o aumento de preços foi de 10,4%, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
Em relação às faixas tarifárias verificadas no período, 34,8% dos assentos comercializados no mês ficaram na faixa abaixo de R$ 500, sendo que 9,2% dos assentos foram vendidos por mais de R$ 1,5 mil.
Metodologia
A metodologia da Anac para o cálculo das tarifas médias engloba todos os bilhetes aéreos adquiridos em agosto pelos passageiros domésticos, rota a rota, considerando apenas o preço pago pelo serviço de transporte aéreo, não incluindo taxas adicionais, como serviços adquiridos à parte (franquia de bagagem, marcação de assentos, entre outros) e taxas de embarque.
Desses bilhetes aéreos, são excluídos do cálculo apenas os adquiridos com algum desconto não disponível ao público em geral, como, por exemplo, passagens adquiridas com milhagem, com tarifas corporativas e aquelas comercializadas para funcionários das empresas aéreas.