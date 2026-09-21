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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 19:32

Bancários rejeitam nova proposta da Caixa e greve nacional continua

Plano de saúde é principal impasse para fim da greve

Plano de saúde é principal impasse para fim da greve

Folhapress/Reprodução/JC
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Agências
Os bancários rejeitaram mais uma vez a proposta da Caixa Econômica Federal e a greve nacional da categoria continua. Em assembleia que acabou na noite desta segunda-feira (21), por 59,3% dos votos, a categoria decidiu que recusa o que foi apresentado.
O principal impasse é o plano de saúde. O banco público havia ampliado de 6,5% para 9% o teto de participação sobre a folha de pagamento no custeio do Saúde Caixa a partir de 2027, mantido o pacto intergeracional e convênio no acordo coletivo de trabalho. Não haveria cobrança diferenciada por faixa etária.

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