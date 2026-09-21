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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 16:11

TST suspende julgamento sobre dissídio dos Correios e greve da categoria deve continuar

Categoria está em greve desde o dia 10

Categoria está em greve desde o dia 10

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/JC
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Agências
O TST (Tribunal Superior do Trabalho) suspendeu o julgamento da greve dos Correios realizado na tarde desta segunda-feira (21), na Seção de Dissídios Coletivos.
A decisão veio do ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, presidente da corte e da seção, após a estatal apresentar documentos com pedido de abusividade da greve. Se aceito, as entidades representativas dos trabalhadores seriam multadas em R$ 200 mil.

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