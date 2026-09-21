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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 15:50

Economistas reduzem previsão da Selic e esperam mais dois cortes no ano

Selic terminaria o ano a 13,5%, segundo projeções do BC

Selic terminaria o ano a 13,5%, segundo projeções do BC

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
Os economistas reduziram a previsão da taxa de juros neste ano após o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduzir a Selic para 13,75% na semana passada e evitar indicar os próximos passos. 
A situação levou os analistas ouvidos pelo BC para o boletim Focus projetar uma redução de 0,12 ponto percentual na reunião marcada para novembro, o que levaria a taxa a 13,63%, e um outro corte de 0,13 ponto percentual em dezembro.

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