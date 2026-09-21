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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 12:15

Ibovespa sobe com exterior e de olho em pesquisas eleitorais, mas queda do petróleo limita

Por volta das 10h40min, o Ibovespa subia 0,59%, aos 186.388,35 pontos pontos

Por volta das 10h40min, o Ibovespa subia 0,59%, aos 186.388,35 pontos pontos

ARTE/JC
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Agências
O Ibovespa abriu em alta de 0,01%, na mínima a 185.246,81 pontos, e há instantes acelerou o ritmo para a casa dos 186 mil pontos. O avanço acompanha as bolsas do Ocidente, em meio ao recuo do petróleo, o que ajuda a reduzir um pouco as pressões inflacionárias mundiais.

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