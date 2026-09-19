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Publicada em 19 de Setembro de 2026 às 10:43

ONS mantém previsão de crescimento de 4,9% para carga de energia em setembro

No Sul, a carga esperada teve evolução de 0,57%, para 13.511 MWm, alta de 4,1% no consumo

No Sul, a carga esperada teve evolução de 0,57%, para 13.511 MWm, alta de 4,1% no consumo

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou que a projeção de crescimento da carga de energia (consumo + perdas) para setembro no Sistema Interligado Nacional (SIN) é de 4,9% frente o mesmo mês do ano passado. A taxa é semelhante à prevista na semana passada. Em volume energético, a redução foi mínima de 9 megawatts médios (MWm), para 84.285 MWm.
Segundo o ONS, essa nova estimativa apresenta um desvio de -1,0%, refletindo o desempenho dos subsistemas, cujas variações foram:
  • Sudeste/Centro-Oeste (-2,7%)
  • Sul (-2,2%)
  • Norte (2,7%)
  • Nordeste (3,3%)

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