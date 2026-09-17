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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 18:35

Hidroenergia adota nome de Keltra e projeta crescimento

Companhia fornece equipamentos para setores como energia, automação e infraestrutura

Companhia fornece equipamentos para setores como energia, automação e infraestrutura

Keltra/Divulgação/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
* De Ijuí

Com a perspectiva de atingir um faturamento de mais de R$ 100 milhões já a partir do próximo ano, a Hidroenergia está com planos de expansão para o seu futuro, que começam por assumir a identidade de Keltra. O CEO da empresa, Rafael Kieling, comenta que se trata de um reposicionamento estratégico da companhia de Ijuí, que já opera há 38 anos.

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