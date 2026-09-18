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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 19:01

Receita lança canal para empresários e empreendedores tirarem dúvidas sobre a reforma tributária

Receita também colocou no ar uma plataforma de informações sobre a reforma

Receita também colocou no ar uma plataforma de informações sobre a reforma

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
A Receita Federal, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Sebrae e a Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis (Fenacon) criaram uma força-tarefa para orientar empresas e profissionais sobre a Reforma Tributária. A iniciativa quer tentar conter a desinformação que circula sobre as novas regras, com foco nas micro e pequenas empresas, que têm até 30 de setembro para tomar decisões que afetarão a forma de recolhimento do IBS e da CBS no primeiro semestre de 2027.
A ação foi anunciada nesta sexta-feira (18), em Brasília, e reúne capacitação de profissionais, ferramentas de simulação, produção de conteúdo e canais de esclarecimento. A Receita também colocou no ar uma plataforma de informações sobre a reforma, que é atualizada conforme são publicados atos conjuntos e regulamentações.
O secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou que o objetivo é concentrar a complexidade da mudança no lado do fisco para tornar mais simples a experiência do contribuinte. Segundo ele, o sistema já vem sendo atualizado continuamente e contabiliza mais de 30 bilhões de documentos fiscais emitidos no ambiente de testes e implementação.

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