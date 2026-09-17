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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 15:00

BC evita sinal sobre próximos passos dos juros diante de riscos para inflação, dizem analistas

Incertezas como El Niño e petróleo influenciam política monetária do BC

Incertezas como El Niño e petróleo influenciam política monetária do BC

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O Banco Central evita dar indicações sobre os próximos passos da política de juros por causa de fatores que podem influenciar a inflação, como o El Niño e choques nos preços do petróleo, segundo analistas ouvidos pela reportagem.
"O Comitê seguirá acompanhando a evolução do cenário de forma a manter a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta", afirmou o Copom (Comitê de Política Monetária) nesta quarta-feira (16) no comunicado em que informou a queda da Selic em 0,25 ponto percentual, para 13,75% ao ano.

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