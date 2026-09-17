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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 10:48

Lula anuncia reajuste de 15,04% no Bolsa Família

Anúncio é realizado menos de três semanas antes do primeiro turno das eleições presidenciais

Anúncio é realizado menos de três semanas antes do primeiro turno das eleições presidenciais

EVARISTO SA
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta quinta-feira (17), um reajuste de 15,04% no Bolsa Família. O anúncio é realizado menos de três semanas antes do primeiro turno das eleições presidenciais.
O patamar mínimo de R$ 600 foi adotado no governo Jair Bolsonaro em 2022, também próximo da eleição. Lula manteve o valor e ainda não o tinha reajustado.

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