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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 09:50

Amazon fecha acordo de US$ 2,4 bilhões com Generac para geradores de data centers

Generac fornecerá geradores de energia de reserva

Generac fornecerá geradores de energia de reserva

Patrick T. Fallon / AFP
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Agências
A Amazon fechou um acordo de US$ 2,4 bilhões com a Generac para o fornecimento de geradores de energia de reserva destinados a data centers, segundo documento apresentado pela fabricante norte-americana à Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM dos EUA). As primeiras entregas estão previstas para 2027 e 2028.
Como parte da operação, a Generac concedeu à Amazon uma garantia que dá à companhia o direito de adquirir até 1,69 milhão de ações da fabricante, ao preço de exercício de US$ 200,90 por papel.
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