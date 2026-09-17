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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 08:49

Aluguel consignado pode baratear garantias e mudar mercado de locação

Pagamento do aluguel será retirado antes de o dinheiro chegar livremente ao trabalhador

Pagamento do aluguel será retirado antes de o dinheiro chegar livremente ao trabalhador

LUIZA PRADO/ARQUIVO/JC
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Agências
Projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional prevê que o aluguel residencial poderá ser descontado diretamente do salário do trabalhador, em um mecanismo semelhante ao crédito consignado. Aprovado pela Câmara dos Deputados em agosto e a caminho de análise do Senado antes da sanção presidencial, o aluguel consignado tem potencial para reduzir o custo de locação, mudar a disputa entre produtos como seguro-fiança e caução e até estimular a oferta de imóveis para aluguel, segundo especialistas. Mas sua eficácia será testada quando o trabalhador perder o emprego.
O texto prevê que até 30% da remuneração disponível do trabalhador seja comprometida com o pagamento do aluguel e de encargos por meio de desconto em folha. A autorização deverá permanecer enquanto durar o contrato, e o desconto só poderá ser interrompido com a apresentação da rescisão assinada pelo locador ou de um acordo formal por escrito entre as partes.

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