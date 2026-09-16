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CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 18:50

BC reduz juros básicos para 13,75% ao ano

A decisão era esperada pelo mercado financeiro

A decisão era esperada pelo mercado financeiro

Marcello Casal Jr/Agência Brasil/JC
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Agências
Apesar das tensões em torno da guerra no Oriente Médio e do fenômeno climático El Niño, o Banco Central (BC) cortou os juros pela quinta vez seguida.

Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a Taxa Selic, juros básicos da economia, em 0,25 ponto percentual, para 13,75% ao ano. A decisão era esperada pelo mercado financeiro.

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