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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 21:19

Petrobras aumenta diesel em R$ 1, e subsídio evita repasse às bombas

Nos últimos dias, produtores rurais do Rio Grande do Sul já relatavam dificuldades para encontrar o produto

Nos últimos dias, produtores rurais do Rio Grande do Sul já relatavam dificuldades para encontrar o produto

AGCO/Divulgação/JC
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Agências
A Petrobras anunciou nesta quarta-feira (16) o aumento de R$ 1 por litro no preço do diesel vendido em suas refinarias. A alta, porém, será anulada por novo subsídio aprovado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na semana passada.
O movimento já era esperado pelo mercado, que alertava para risco de desabastecimento do combustível diante das elevadas defasagens em relação às cotações internacionais do produto. Nos últimos dias, produtores rurais do Rio Grande do Sul já relatavam dificuldades para encontrar o produto.
O novo subsídio foi criado na semana passada para enfrentar a escalada das cotações internacionais após a retomada da guerra no Irã. O preço do petróleo voltou a operar acima dos US$ 100 por barril e não há expectativa de baixa.

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