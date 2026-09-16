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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 17:41

Petróleo fecha em queda com reunião EUA-houthis, apesar de ataques contra Arábia Saudita

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para novembro, fechou em queda de 2,69% (US$ 2,92), a US$ 105,83 o barril

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para novembro, fechou em queda de 2,69% (US$ 2,92), a US$ 105,83 o barril

Maryorin Mendez/AFP/JC
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Agências
Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda nesta quarta-feira (16), com a notícia de que autoridades dos Estados Unidos e os houthis se reuniram e os rebeles do Iêmen disseram não pretender atacar navios americanos. O alívio, porém, foi limitado por novos relatos de ataques contra alvos sauditas.

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