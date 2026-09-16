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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 17:11

MPRS lançará inventário de emissões da sua sede em Porto Alegre

Ministério Público do Rio Grande do Sul adota medidas para mitigar impacto ambiental

Ministério Público do Rio Grande do Sul adota medidas para mitigar impacto ambiental

MPRS/Divulgação/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
O planejamento para saber o quanto uma organização está gerando de gases de efeito de estufa (GEE) está se disseminando cada vez mais entre a sociedade. Uma das instituições que está adotando essa estratégia é o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), que está atualizando o inventário de emissões da sua sede, em Porto Alegre. O trabalho, desenvolvido pela Mercado Net Zero, deverá ser divulgado ainda neste mês.
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A coordenadora do Gabinete de Mudanças Climáticas – GabClima MPRS, a procuradora de Justiça Sílvia Cappelli, detalha que o primeiro inventário da instituição foi apresentado em agosto de 2024. O levantamento, comenta a procuradora, apontou que aproximadamente 73% das emissões estavam concentradas em bens e serviços comprados, bens de capital, transporte e distribuição, resíduos, viagens a negócio e deslocamentos de casa ao trabalho.
“A partir da reflexão sobre o inventário, o Ministério Público adotou ações para reduzir as emissões”, enfatiza Sílvia. Uma dessas iniciativas foi o projeto Caronas, que consiste em um sorteio de vagas para o uso do estacionamento coberto a partir da inscrição de servidores que dão carona para colegas.
Outra prática da instituição, de acordo com a procuradora, é a compra de energia para atender a parte do seu consumo com geração de fontes renováveis. Essa medida é possível por meio da contratação da eletricidade no ambiente do mercado livre de energia (em que os consumidores podem escolher de quem vão adquirir a geração). E uma ação adotada recentemente foi a do uso de alguns veículos elétricos.
O GabClima MPRS é uma estrutura voltada à atuação institucional em mudanças climáticas e desastres socioambientais. A coordenadora do gabinete enfatiza que é importante engajar a sociedade quanto à preocupação sobre as alterações do clima.

 

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