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CapaAgroSutentabilidade

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 17:49

Farsul medirá emissões próprias na primeira Expointer carbono neutro

Domingos Velho Lopes diz que iniciativa buscará incorporar a mensuração da pegada de carbono aos eventos da entidade

Domingos Velho Lopes diz que iniciativa buscará incorporar a mensuração da pegada de carbono aos eventos da entidade

GABRIELI SILVA/ESPECIAL/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) vai medir e compensar as emissões de gases de efeito estufa geradas por seus eventos e pelos pavilhões sob sua responsabilidade durante a Expointer 2026. A iniciativa, acertada nesta semana com a Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos (CRVR), será uma ação própria da entidade dentro da primeira edição carbono neutro da história da feira, que ocorre de 29 de agosto a 6 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

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