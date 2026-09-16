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CapaEconomiaEconomia

Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 11:03

Cade aprova aquisição do Banco Travelex pelo Grupo StoneX

Valor da operação, que precisa passar pelo crivo do Banco Central, não foi divulgado

Valor da operação, que precisa passar pelo crivo do Banco Central, não foi divulgado

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a compra do Banco Travelex pelo grupo StoneX. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).
O valor da operação, que também precisa passar pelo crivo do Banco Central, não foi divulgado. A expectativa é que a transação seja concluída em até 12 meses.
"Para a compradora, a operação representa uma oportunidade de acelerar o desenvolvimento de seu negócio de câmbio e pagamentos e expandir as atividades bancárias reguladas da Compradora no Brasil. A operação permitirá que o Grupo StoneX ofereça um conjunto mais amplo de serviços bancários no Brasil e aprofunde os relacionamentos existentes entre multinacionais e clientes de instituições financeiras reguladas", alegaram as empresas ao Cade.

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