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CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 17:45

Copom inicia reunião com expectativa de novo corte da taxa básica de juros

Mercado prevê Selic caindo dos atuais 14% para 13,75% ao ano

Mercado prevê Selic caindo dos atuais 14% para 13,75% ao ano

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central iniciou nesta terça-feira (15) a sexta e antepenúltima reunião de 2026 para definir o patamar da taxa básica de juros. A decisão será anunciada nesta quarta-feira (16), e a expectativa predominante entre economistas é de mais um corte de 0,25 ponto percentual, levando a Selic dos atuais 14% para 13,75% ao ano.

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