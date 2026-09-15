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CapaEconomiaInvestimentos

Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 14:46

Empresas abertas pedem a presidenciáveis manutenção de títulos isentos de IR

Documento foi formulado pela Abrasca (Associação Brasileira das Companhias Abertas)

Documento foi formulado pela Abrasca (Associação Brasileira das Companhias Abertas)

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Agências
As maiores empresas abertas do país vão pedir aos dois principais candidatos à presidência da República a manutenção de títulos isentos de imposto de renda como LCIs e LCAs (letras de crédito imobiliário e do agronegócio)
O documento foi formulado pela Abrasca (Associação Brasileira das Companhias Abertas) e será entregue esta noite ao ministro da Fazenda, Dario Durigan, porta-voz econômico da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em jantar nesta segunda-feira (14).
Ao final do mês, o documento também será entregue à Daniella Marques, que lidera as propostas econômicas de Flávio Bolsonaro (PL).

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