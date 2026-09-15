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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 11:38

Itaú consolida operações de atacado na Europa em Luxemburgo e integra CIB e Global Markets

Movimento reforça a ambição de conectar Europa e América do Sul

Movimento reforça a ambição de conectar Europa e América do Sul

FUTURA PRESS/FOLHAPRESS/ JC
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Agências
Itaú Unibanco anunciou a consolidação de suas operações de banco corporativo e de investimento na Europa em Luxemburgo, integrando as atividades de Corporate and Investment Banking (CIB) e Global Markets sob uma única estrutura bancária, o Itaú Europe.
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Segundo o banco, a nova plataforma atende cerca de 350 empresas europeias e mais de 50 contas globais de renda variável e renda fixa. A mudança, de acordo com o comunicado, busca simplificar a estrutura do grupo na Europa, agilizar a governança e aumentar a eficiência, mantendo a cobertura de clientes na região.

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