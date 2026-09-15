Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaPetróleo

Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 09:30

Petróleo sobe mais de 2% e vai a US$ 108 após Irã negar diálogo com EUA

Barril Brent, referência mundial, atingiu US$ 108,43, alta de 2,54% por volta das 6h30min

Barril Brent, referência mundial, atingiu US$ 108,43, alta de 2,54% por volta das 6h30min

Giuseppe CACACE/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
O preço do petróleo chegou a subir mais de 2% nesta terça-feira (15) e ficou na casa de US$ 108 após ter fechado a US$ 106,48 no dia anterior. O movimento foi uma reação ao anúncio do Irã que voltou a negar qualquer negociação com os EUA, apesar das declarações de Donald Trump de que estava aberto ao diálogo.
O barril Brent, referência mundial, atingiu US$ 108,43, alta de 2,54%, por volta das 6h30min (horário de Brasília), depois de ter ficado em US$ 107 em toda a madrugada. O petróleo WTI (West Texas Intermediate), usado nos EUA, era negociado a US$ 103,52, valorização de 2,1%, por volta das 7h.

Notícias relacionadas